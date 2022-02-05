Прыжки с трамплина. Украинец вышел в финал Олимпиады

Украинец Евгений Марусяк смог выйти в финал в прыжке с трамплина на Олимпийских играх в Пекине.
Состоялась квалификация личного олимпийского турнира по прыжкам на лыжах с трамплина K-95, сообщает Sport.ua.
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Задача у спортсменов была простая: попасть в топ-50 из 53 участников.
Украинец Марусяк с этой задачей справился: 48-й результат с прыжком на 73 м. А другой украинец, Антон Корчук, в основные соревнования не пробился: 52-е место с прыжком на 67,5 м.
Два лучших результата в квалификации показали норвежцы – Мариус Линдвик и Роберт Йоханссон.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры.
В общей сложности около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.
Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.
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