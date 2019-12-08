Провал в английских клубах, клиент известного агента: что нужно знать о нападающем-новичке киевского "Динамо"

Ибрагим Каргбо подписал контракт с "Динамо" на три с половиной года.

Киевское "Динамо" подписало контракт на 3,5 года по бельгийским форвардом, 19-летним Ибрагимом Каргбо. Переехал в Киев в статусе свободного агента.

Который его бэкграунд?

Отец - Ибрагим Карго-старший - тоже был профессиональным футболистом. Играл за сборную Сьерра-Леоне, шведские, бельгийские и голландские клубы.

"Динамо" рассчитывает на Каргбо в юношеской команде. В юношеской Лиге УЕФА киевляне вышли в 1/16 финала. Следующие матчи проведут уже в 2020-м. У Игоря Костюка есть хорошие легкие форварды Владислав Ванат и Денис Исаенко, а вот проблема силовым нападающим стоит очень остро. 190 сантиметровый Каргбо способен ее решить.



Дела новичка "Динамо" ведет Дмитрий Селюк. Этот агент известен тем, что работает с Яя Туре, бывшей звездой "Барселоны" и "Манчестер Сити". В свое время также работал с Георгием Деметрадзе. Этот агент специализируется на работе с молодыми выходцами из Африки. В юношеской команде "Динамо" уже играет один его клиент 18-летний нигериец Джозеф Окоро.

Готов сыграть на нескольких позициях. Несмотря на хорошую антропометрию, необходимую для игры центрофорварда, Каргбо также может выйти на фланге атаки

Новичок "Динамо" готов сыграть на нескольких позициях. Несмотря на хорошую антропометрию, необходимую для игры центрофорварда, Каргбо также может выйти на фланге атаки. Благодаря длинным ногам имеет хорошую скорость, неплохо работает с мячом.

Готов сыграть на нескольких позициях. Несмотря на хорошую антропометрию, необходимую для игры центрофорварда, Каргбо также может выйти на фланге атаки

Каргбо за два года провел более 30 матчей на официальном уровне. За это время смог забить 3 мяча. Показатель не очень впечатляющий.

Не смог закрепиться в английских "Челси" и "Арсенала". Выступал за "Рединг" и "Кристел Пэлэс", но безуспешно.

Игрок юношеской сборной Бельгии. Провел за нее 7 матчей, забил однажды в ворота Англии. Пересекался с Украиной. 26 марта команда Сергея Нагорняка разгромила Бельгию - 5: 2, а Карго вышел на смену во втором тайме.

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В чемпионате Украины среди 19-летних "Динамо" лидирует на очко опережая "Шахтер". Чемпионат возобновится в начале марта.