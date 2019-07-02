Против Тимощука открыли два уголовных дела

У бывшего капитана сборной Украины серьезные проблемы с законом.

Жена бывшего футболиста "Шахтера", "Зенита", "Баварии" и и сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, что против ее мужа открыты сразу два уголовных дела в Германии. По словам женщины, одна статья - за неуплату алиментов, а другое уголовное дело - за мошенничество.

"Мне удалось доказать невероятное количество эпизодов, когда Толик нагло врал в суде. На сегодня к нему открыты два уголовных дела в Германии. Это уже не он против меня, я против него. Это государство Германия, а конкретнее - прокуратура Баварии, против Анатолия Тимощука. Одна статья - за неуплату алиментов. Другое уголовное дело - за мошенничество.

"Когда возбудили против Тимощука эти уголовные дела? Сравнительно недавно. Сначала прокуратура рассматривала материалы, чтобы выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. В декабре прошлого года они изъяли все документы по нашему кейсу из гражданского семейного суда и таки обнаружили признаки преступления.

В частности, речь идет о предоставлении Анатолием в суд фиктивных документов, где был поддельный моя подпись. Также ложные показания Анатолия под присягой. Ведь когда нет доказательств, можно клясться. Присяга приравнивается к доказательству. Все это сделано с целью материальной выгоды.

К тому же этой лжеприсяга он пробил очередное дно. Вместо него подписи ставила его сообщница [Анастасия Климова, гражданка России, пассия Анатолия Тимощука]. Впоследствии много раз ссылался на эту лжеприсягу - тоже с целью материальной выгоды. А когда речь идет о более 50 тысячах евро, это - обременительный момент по уголовному делу ", - рассказала Навроцкая в интервью" Футбол 24 ".

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Сейчас Анатолий Тимощук работает ассистентом Сергея Семака в тренерском штабе "Зенита". В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России.