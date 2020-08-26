Против "Шахтера" мы играли 2-м составом

Игорь Суркис похвалил свою команду. Фото ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу в Суперкубке Украины над "Шахтером" (3:1).

"Шахтер" – очень сильная команда. Мы проявили свои бойцовские качества. У нас не было огромной группы игроков основного состава. Атакующая линия – это Вербич, Шепелев и Цыганков. Вся линия защиты. Мы фактически играли дублирующим составом.

Да, эти люди готовились к матчу за Суперкубок. Но тому же Сироте надо добавлять. Кенджера – футболист основного состава, но он играл не на своей позиции. Поэтому считаю, что бойцовские качества были на самом высоком уровне и хорошая реализация моментов", – сказал Суркис.

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"Динамо" в 3-й раз подряд выиграло Суперкубок, одолев вчера "Шахтер" – 3:1.