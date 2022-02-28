Прощай "Шериф". Вернидуб записался в территориальную оборону Запорожья

Украинский тренер Шерифа 56-летний Юрий Вернидуб вернулся защищать родину.

Вернидуб записался в территориальную оборону Запорожья, сообщает "Футбол 24".

В этом городе проживает семья тренера.

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Специалист покинул территорию Молдовы, где возглавляет местный "Шериф", и вернулся в Украину. Команда из Тирасполя вылетела из еврокубков 25 февраля. Национальный чемпионат Молодовы продолжается. 1 марта "Шериф" сыграет против "Милсами".

Вернидуб возглавил "Шериф" в конце 2020 года. Его соглашение с клубом заканчивается летом 2024 года. В Украине тренер работал с "Зарей".

Вернидуб не раз говорил журналистам, что готов с оружием в руках защищать Украину.