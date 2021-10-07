Промоутер назвал новую дату реванша Джошуа - Усик

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года.

Промоутер британца Эдди Хирн рассказал о деталях второго поединка между боксерами, сообщает Boxing247.

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"У меня есть запланирована встреча с Александром Красюком (промоутер Усика. - Gazeta.ua), которая состоится в конце октября, как только все устаканится. Я думаю, что реванш состоится в марте или апреле. Усик получил ужасное рассечение. Я уверен, что они уйдут в отпуск. Так что команда Усика вряд ли активно работать до декабря, а уже потом мы начнем строить планы", - сказал Хирн.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.