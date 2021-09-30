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четверг, 30 сентября 2021 09:05

"Проигрывать так безвольно - дикий стыд": реакция соцсетей на разгром "Динамо" от "Баварии"

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&quot;Проигрывать так безвольно - дикий стыд&quot;: реакция соцсетей на разгром &quot;Динамо&quot; от &quot;Баварии&quot;
Роберт Левандовски оформил дубль. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче второго тура Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Баварии" - 0:5.

Gazeta.ua собрала обзор соцсетей после разгромного поражения команды Мирчи Луческу.

Скаут Алекс Великих считает, что если бы динамовцы не пропустили быстрый гол, то могли избежать разгрома.

"Печально, но закономерно. Хотя, наверное, если бы не столь ранний пенальти и не обрезка после, то мог бы быть другой счет, пусть даже с тем же результатом.

Вопросов много, ответов, видимо, не будет".

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Заместитель главного редактора "Трибуны" Александр Сажко сравнил игроков "Динамо" с футболистами "Мариуполя".

"Матч киевлян против мюнхенцев напомнил "битвы" "Шахтера"с третьим, а то и четвертым составом в лице "Мариуполя": индивидуально команды из разных галактик, но андердог еще и не борется и сдался еще до начала.

И вот это самое печальное в матче. "Динамо" проиграло борьбу "Шахтеру", проиграло и "Баварии". Если даже в таком компоненты не настраиваться, то нет смысла с составом такого уровня выходить на поле.

Луческу снял лидеров "Динамо" перед матчем чемпионата против "Шахтера"

Луческу или сильно ошибся по всем спорным позициям, или сделал все это намеренно, готовясь к "Шахтеру". Положительного варианта здесь нет: или напортачил, либо намеренно слил игру, надеясь на очки. Только не рассчитал, что все будет настолько плохо.

И то, как "Динамо" вело борьбу, и как Шапаренко изменили в перерыве, а Цыганкова на 70-й минуте - свидетельствует в пользу слива.

Не стыдно проиграть такой мощной "Баварии". Но проигрывать так безвольно - дикий стыд".

Комментатор Кирилл Круторогов верит в дальнейшие успехи команды Луческу.

"У "Динамо "есть все шансы на победу "Барселоны"! Каталонцы просто позорные. Скорее всего, именно с ними будет борьба за путевку в ЛЕ. Или, в случае, качественного результата в обоих матчах с" блаугранас", все решит игра в Лиссабоне. Но побеждать "Барселону" надо обязательно!".

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабий напоминает, что "Динамо" пока занимает третье место в группе.

"Продуть 0:5, но все равно остаться выше" Барселоны ". Вот где настоящий феномен!"

В третьем и четвертом турах ЛЧ "Динамо" проведет спаренные матчи против "Барселоны".

Киевляне занимают третье место в турнирной таблице, опережая каталонцев на одно очко. Лидируют в группе "Баварии" с двумя победами.

В другом матче группы "Бенфика" победила "Барселону" - 3:0.

Автор: Сергей Тищенко
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