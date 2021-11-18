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четверг, 18 ноября 2021 11:28

Проиграл конкуренцию Беленюку. Надежда Украины в греко-римской борьбе будет выступать за Болгарию

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Проиграл конкуренцию Беленюку. Надежда Украины в греко-римской борьбе будет выступать за Болгарию
Денис Новиков решил выступать за Болгарию. Фото: UWW

Украинский борец и чемпион Европы по греко-римской борьбе 23-летний Семен Новиков сменит спортивное гражданство.

Новиков будет выступать за сборную Болгарии, сообщает XSport.

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Уроженец Харькова был главным конкурентом Жана Беленюка в борьбе за поездку на Олимпийские игры в Токио-2020/21. Тем не менее в столицу Японии отправился более опытный Беленюк, откуда и привез золотую медаль.

Денис Новиков является двукратным чемпионом мира U-23 в категории до 87 кг. Он стал первым украинцем, которому подчинилась эта вершина. Чемпион Европы 2020 года по греко-римской борьбе, двукратный серебряный призер Чемпионата Украины, бронзовый призер Кубка мира.
Следующие Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже.

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