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понедельник, 10 февраля 2020 21:00

"Прогресс Цыганкова возможен в" Шахтере "- эксперт

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22-летний Виктор Цыганков - самый дорогой актив киевского "Динамо". Но уже во второй раз подряд он занимается по индивидуальной программе во время командных собраний. Причина - травматизм. Чем это может грозить клуба и самому игроку?

- Цыганков остановился в развитии, - говорит Леон Вургафта, обозреватель интернет-портала ua-football.com. - Частично по своей вине, частично - клуба и лиги. Игроков с таким стилем - технических инвертированных вингеров - в Европе немало. Собственно, на сегодня такой тип популярный. Им умеют пользоваться, его недостатки умеют терпеть и скрывать. Проблема в том, что именно в УПЛ, и особенно в "Динамо", практически нет специалистов, способных развивать таких футболистов. В этой лиге они белые вороны и практически оставлены на произвол судьбы. Уровень и стиль лиги добивают их.

Цыганков опережает Ярмоленко и других лет на пять. Поэтому заявлять, что он уже повторяет судьбу Андрея, неуместно

Смог Цыганков перейти границу от перспективного футболиста к качественному сформированного игрока?

- Конечно, он интересен футболист хорошего уровня. Проблема в ожиданиях. Реальных - учитывая его талант, но малореальных - учитывая атмосферу и среду вокруг него. Прежде всего, на лигу, в которой почти все ставят "автобусы" и играют в кости.

Окончательно сформировался Цыганков как футболист?

- Зависит от него и клуба. Виктор вышел на приличный уровень, но все же не использовал большую часть своего потенциала. И еще способен раскрыть его полностью. Впрочем, для этого нужно серьезно работать и несколько изменить взгляды на карьеру. В текущем состоянии скорее всего, он уже не добавит кардинально новые черты к своему портфолио.

В отдельных матчах Алексей Михайличенко использовал его на позиции атакующего центрального полузащитника. Насколько близка ему эта позиция?

- Я еще летом заявлял, что для дальнейшего развития Цыганкову нужно или оставлять "Динамо", или попробовать себя на позиции центрального атакующего полузащитника. На этой позиции лучше видят поле, вынуждены чаще пасовать, чаще заходят в штрафной, скорее пробивают по воротам. Учатся пониманию игры. Это лакмусовая бумажка для вингера - способен ли он перейти на следующий уровень.

Автор: ФК "Динамо"
  Во время зимней подготовки Виктор Цыганков не провёл ни одного матча за "Динамо".
Во время зимней подготовки Виктор Цыганков не провёл ни одного матча за "Динамо".

Честно говоря, создается впечатление, что Цыганков не верит в себя на этой позиции и упорно не желает цепляться за нее. Да и его некому учить. И не факт, что такие эксперименты полезны для команды, если она желает строить что-то новое. Но я все же считаю, что для пользы Виктора ему следует поиграть позади нападающего. Он имеет будущее на этой позиции и способен раскрыть новые добродетели.

Сможет ли он дальше прогрессировать, играя в УПЛ?

- Мне кажется, что он сможет прогрессировать, играя в "Шахтере". "Шахтер" больше подходит его стилю, умеет работать с такими игроками, способен его чем-то научить, даже несмотря на ограниченность лиги. Все таки в еврокубках дончане играют на высоком уровне, чем "Динамо". Однако, конечно, такой переход нереален. Поэтому он должен срочно покинуть УПЛ. В "Динамо" он уже не будет прогрессировать.

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- Не повторяет Цыганков судьбы Ярмоленко и других лидеров Динамо, которые вовремя не сменили команду?

- Цыганков стал заложником своего таланта. Нет сомнений в том, что он - талантливый игрок "Динамо" последних 10-15 лет. И уже вышел на уровень лидера команды в столь молодом возрасте. Поэтому разговоры о срочном уходе из команды и УПЛ, прежде всего, происходят из опасения потерять в болоте драгоценные десятки процентов такого таланта. Но не следует забывать, что ему всего 22. Цыганков опережает Ярмоленко и других лет на пять. Поэтому заявлять, что он уже повторяет судьбу Андрея, неуместно. Хотя да, он идет тем же путем. И поэтому лучше соскочить с него как можно скорее.

Автор: УАФ
  Віктор Циганков є один із лідерів збірної України
Віктор Циганков є один із лідерів збірної України

Сможет ли "Динамо" с лидером Цыганковым выиграть чемпионат Украины?

- Любому лидеру нужна помощь. И игроков, и тренера, и клубного штаба в целом. Это мы прекрасно видим на примере "Барселоны". Уже не первый раз убеждаюсь в том, что успех в футболе зависит от всех повседневных деталей. Сможет ли "Динамо" с составом примерно на уровне "Шахтера", компетентным тренером, приличной взвешенной клубной структуре и лидером команды Цыганковым выиграть чемпионат Украины? Да, вполне.

Возможно, Виктор неправильно проводит отдых перед собранием. И устаревшие физические нагрузки, практикующих в "Динамо", ему не нравится

Постоянные травмы на собрании свидетельствуют о том, что Цыганков неправильно проводит отпуск или он физически не сможет играть в течение сезона?

- Возможно, Виктор неправильно проводит отдых перед собранием. И вообще, устаревшие физические нагрузки, практикующих в "Динамо", ему не нравится. Как и стиль, в котором соперники персонально играют против него. Ему следует осторожно относиться к первым дням и даже недель и на сборах, и в начале сезона. Но в целом мне кажется, что в другой, теплой стране, с компетентными тренерами по физподготовке, эта проблема не будет столь болезненной. И почти нигде не играют таким грубым футбол, как в УПЛ.

Если сборная удачно выступит на Евро-2020, это будет лучшее время для трансфера?

- С его точки зрения - конечно. Но не факт, что Виктор будет играть в стартовом составе. И в сезоне без весенней части еврокубков и титула чемпиона уровень его привлекательности для других клубов упадет. Разве что он начнет много забивать в лиге. В "Динамо" вполне могут решить подождать следующего, более успешного, сезона. И такое решение будет выглядеть довольно логичным. Другое дело, что для самого игрока оно будет губительным. Ему следует покинуть клуб.

Автор: ФК "Динамо"
  Алексей Михайличенко использовал Виктора Цыганкова в отдельных матчах на позиции атакующего полузащитника.
Алексей Михайличенко использовал Виктора Цыганкова в отдельных матчах на позиции атакующего полузащитника.

Какова реальная сумма трансфера Цыганкова?

- Разница между определениями "стоит" и "стоит" большая. Можно составить список из игроков уровня Цыганкова и ниже, при которых оплатили 30-40 миллионов евро. Можно витрищуваты глаза на суммы, которые выкладывают гранды. Но не следует забывать, что для вполне серьезных клубов уровня "Валенсии", "Наполи", дортмундской "Боруссии" 20 миллионов - немалая сумма, и они без длительного анализа ее не преподают. А 50-60 миллионов, которые позволяют себе выбрасывать "Манчестер Юнайтед" или "Реал" - просто космос.

Кроме того, следует упомянуть о примере Кристиана Эриксена. Президент "Тоттенхэма" выводил его трансферную сумму на уровень лучших игроков в мире. Забывая, что его фамилия не Ериксиньйо или Ерикселли. Что он происходит не из влиятельной футбольной страны, не из большого футбольного рынка, он не медиа-персона, не собирает миллионы авторов в Инстаграми. То же самое с Цыганковым. Алюса отсутствие опыта в лигах Топ-5. Поэтому следует больше позаботиться о процентах от будущих трансферов. А сейчас не будет получить более 20-25 миллионов.

Будет большие проблемы в скоростных чемпионатах по физически мощными игроками. Поэтому Германия и Англия, а Испания или Италия

Какие чемпионаты и какие клубы являются ближайшими по стилю игры для Цыганкова?

- Виктор иметь большие проблемы в скоростных чемпионатах по физически мощными игроками. Да и сам он мне по стилю больше напоминает игрока из Южной Европы или Латинской Америки. Поэтому Германия и Англия, а Испания или Италия. Испанская лига сейчас довольно медленная и предпочитает спокойный владению мячом. Итальянский значительно прибавляет в скорости, но защитные звена там ослабевают ежегодно. И обе любят игроков стиля Виктора, умеют с ними работать.

Виктор Цыганков попал в систему "Динамо" 14-летним. 2016 года дебютировал в составе национальной команды Украины, провел в ее составе 20 матчей, забил три мяча.



Автор: Сергей Тищенко
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