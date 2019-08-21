Прочь от Москвы: звездный француз не поедет в Росиию

Лучшие годы Рибери прошли в "Баварии"

Экс-хавбек "Баварии" Франк Рибери в ближайшие часы станет игроком "Фиорентины".

Об этом пишет footboom.com

Ожидается, что футболист должен приехать в расположение команды в 11:30 (по киевскому времени), сообщает Sky Sport. Сегодня, 21 августа, француз должен будет пройти обязательную медкомиссию, и если все будет в порядке, хавбек подпишет двухлетний контракт с итальянским клубом.

Напомним, этим летом Рибери получил статус свободного агента, после окончания срока контракта с "Баварией". В минувшем сезоне 36-летний игрок провел 38 матчей в футболке "красных", отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Ранее Рибери провел переговоры с московским "Локомотивом", но сделал выбор в пользу итальянского клуба.

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За годы карьеры Франк Рибери играл за "Булонь", "Олимпик Алес", "Брест", "Метц", "Галатасарай", "Марсель" и "Баварию".