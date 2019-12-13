"Принцип России: обманываем, врем, лжем" - двукратный олимпийский чемпион

Денис Панкратов дважды побеждал на Олимпийских Играх. Фото: соцсети

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов поделился мнением о проблемах в российском спорте и отстранения на 4 года от крупных турниров.

"Мы должны очень во многом. Практически все обвинения в сторону России - небезосновательны. Танцевать нужно вообще с 1950-х годов, когда эту страну приняли в олимпийскую семью.

Что написано в олимпийской хартии? "Государство не имеет права участвовать в спортивной жизни". Все наши федерации сидели, сидят и будут сидеть в условном Госкомспорт. Все руководители федераций, значит, чиновники. То есть мы вступили в мир Олимпиад, всех обманув и все нарушив.

Условия которые были прописаны в Хартии? Это был любительский спорт! Мы же выставляли против студентов "красную машину" - по многим видам спорта. Не стыдно? Фетисов и команда играли против студентов.

Но так идет по всей нашей истории. Весь наш спорт всегда был нечестный. Мы выставляем спецназ против детей. Мы не самая спортивная нация. Мы прекрасно это знаем. И у нас не самые сильные спортсмены. Но мы боремся не с теми, ни с равными себе. В США есть НБА, НХЛ, но на Игры они посылают студентов. Чуть-чуть ситуация стала меняться сейчас, приезжали из НБА играть - все матчи с огромным преимуществом, в 20-30 и более очков - и чего?

Российский спорт всегда был нечестный



С 50-х годов мы постоянно обманываем, врем и ведем себя некорректно по отношению ко всему остальному миру. Ну когда нам должны были сказать "Стоп"? Вот теперь нам и говорят.

Опять с разгона вляпались в допинговые истории. Мы ставим все возможные законы. Ищем все лазейки, не слишком законны, справки левые предоставляем - "боремся". Общий принцип: обманываем, врем, врем. А мировое сообщество еще и думает при этом: дать нам бан или не дать?

Сейчас какой-то ада проходит бал Сатаны. Мировое сообщество пытается вернуть нас на землю, а мы все равно продолжаем врать и упираться. Мы делаем все, чтобы нас выгнали.

Допинг есть везде. Но мировое сообщество требует от нас не только чистоты - оно требует, чтобы государство вышло из спорта. Во всем мире ребенок занимается спортом, потому что платят родители. А у нас с детства - спецназ готовят. Мы уничтожаем все вокруг.

Уберите государство из спорта. Претензии - не в отдельно к спортсменам. А претензии - к России, сажает спортсменов на допинг. У нас это идет на государственном уровне. Сейчас у нас будет 4-летний бан. У чиновников будет достаточно времени подумать, как нам жить дальше ", - цитирует Панкратова" sports.ru "

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Денис Панкратов - российский пловец, двукратный олимпийский чемпион, и серебряный призер Олимпийских игр 1996 года, чемпион мира и пятикратный чемпион Европы