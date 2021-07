Принц Уильям похвалил сборную Украины

Принц Уильям прокомментировал игру сборной Англии со сборной Украины.

Герцог Кембриджский смотрел матч дома. После его завершения он поздравил англичан с победой и похвалил украинскую сборную.

"Еще одна первоклассная командная игра и победа всухую! Украина хорошо сыграла. Жду не дождусь полуфинала в среду", - написал принц.

Another top team performance and clean sheet from @England tonight. #ThreeLions. Well played to Ukraine. Can't wait for Wednesdays semi final! Onwards 🤜 W