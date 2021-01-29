Прима был близок к медали на этапе чемпионата Европы по биатлону

Артем Прима был лучшим среди украинцев. Фото: biathlon.com.ua

В польском Душники-Здруй состоялась мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата Европы-2021 по биатлону.

Победу одержал швейцарец Мартин Егерь, который прошел всю дистанцию ​​без промахов. Серебряную медаль завоевал россиянин Саид Халили, а бронзовым призером стал немец Йоханнес Кюн.

Лучшим в составе сборной Украины стал Артем Прима, который с 1 промахом в пассиве занял 6-е место. Богдан Цымбал с 2 кругами штрафа в пассиве занял 29-е место, а Артем Тищенко едва попал в топ-40.

Полностью провалили гонку Андрей Доценко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк. Все трое не сумели даже квалифицироваться в гонку преследования.

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После 4 гонок чемпионата Европы в копилке сборной Украины лишь 1 медаль - серебро Анастасии Меркушино в индивидуальной гонке.