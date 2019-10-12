Пригласил всю родню и забил победный мяч – дебютант сборной Чехии поделился ощущениями после победы над Англией

Ондрашек забил после паса Масопуста

Нападающий сборной Чехии Зденек Ондрашек поделился эмоциями после победы над англичанами в матче отбора на Евро-2020 - 2:1.

"Рад, что забил, но я еще не до конца осознаю то, что произошло. Думаю, у меня взорвется голова. Я впервые играл за свою страну, очень долго ждал этой возможности. И сразу забил победный гол против сборной Англии. Я очень счастлив, это невероятно.

Моя задача состояла в том, чтобы создавать давление на соперников, удерживать мяч. Ребята на скамейке сказали, чтобы я забил гол. И после идеального паса Масопуста я хорошо разобрался в моменте. Рад, что мяч залетел в ворота.

Я пригласил всю семью, потому что это был особый вечер для меня. Я не был уверен, что у меня будет шанс выйти на поле. Почти уверен, что у моего отца были слезы на глазах после игры", - сказал Ондрашек в комментарии официальному сайту УЕФА.

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Вчера сборная Чехии победила сборную Англии - 2:1