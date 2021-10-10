Президент-победитель Лиги чемпионов хотел купить матч за 50 тысяч долларов

Бернар Тапи осуществил свою мечту. Фото: Reuters

3 октября в семейном кругу умер от рака 74-летний Бернар Тапи - бывший президент "Олимпика"из Марселя.

"Я люблю "Олимпик" так сильно, что готов дать этой команде всё. И даже немножко больше", – говорил в своё время легендарный президент "Марселя" Бернар Тапи; скандалист, радикальный политик, член Европарламента и преступник, который до сих пор находится в сердцах болельщиков "Олимпика". Фанаты "Марселя" признали этого предприимчивого месье лучшим президентом в истории клуба.

Роман Тапи с "Марселем" действительно получился очень красивым. Бернар пришёл к руководству "Олимпика" в 1985 году, когда клуб обитал во втором дивизионе французского чемпионата. Амбициозный бизнесмен и политик был решительно настроен сделать из "Марселя" лучшую команду Европы. Тапи удалось воплотить мечту в реальность. Но об этом рано…

В первый же год пребывания Тапи у руля клуба "Олимпик" вернулся в элитный дивизион французского чемпионата. Первыми серьёзными приобретениями нового президента стали Карл-Хайнц Фёрстер, Жозеф-Антуан Белл, Ален Жиресс и Жан-Пьер Папен. Уже на следующий год, в сезоне-1986/87, "Марсель" завоевал серебро чемпионата и стал финалистом Кубка страны. В той команде блистал Папен, который впоследствии пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции, три раза – лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, а в 1991 году был признан лучшим футболистом в Европе.

С каждым новым сезоном Тапи добывал для своей команды всё лучших и лучших футболистов. Так, в 1987 и 1988 годах в "Марсель" перешли Абеди Пеле, Клаус Аллофс и ещё совсем не звёздный Эрик Кантона. В сезоне-1988/89 "ОМ" выиграл чемпионат Франции, что не удавалось клубу на протяжении 17 лет, а также Кубок страны.

В той команде блистал Папен, который впоследствии пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции

В 1989 году в Марселе случился настоящий звездопад. Тапи не скупился на средства. В клуб приглашались футболисты первой величины: Мануэль Аморос, Базиль Боли, Дидье Дешам, Жан Тигана, Энцо Франческоли, Крис Уоддл. Понятно, что команда вновь без особых проблем разобралась со всеми в чемпионате, но Тапи хотел большего. Президент мечтал покорить Лигу чемпионов. Под эту задачу Бернар в 1990 году пригласил тренировать "Марсель" легенду немецкого футбола Франца Беккенбауэра, который за несколько месяцев до подписания контракта с французами выиграл чемпионат мира в Италии.

С выбором тренера Тапи угадал. Беккенбауэр выиграл чемпионат и вывел "Марсель" в финал Лиги чемпионов, где французы в серии пенальти уступили белградской "Црвене Звезде". Это было большое разочарование для болельщиков и сильный удар для президента. Но Тапи не опустил руки и снова ринулся в бой.

В 1991 году "Марсель" приобрёл талантливого защитника Жослена Англома, а новым тренером после ухода Кайзера Франца стал бельгийский специалист Раймон Гуталс. Однако надолго он у руля команды не задержался. В том же году "Олимпик" возглавил хорватский специалист Томислав Ивич, но и у него дела не заладились. Его снова сменил Гуталс, который, забежим вперёд, вернулся в команду и в третий раз. Несмотря на постоянные тренерские рокировки, "Олимпику" удалось выиграть золотые медали чемпионата Франции сезона-1991/92.

После победы в чемпионате бельгийского специалиста сменил Жан Фернандес, но и он не задержался в команде более чем на 5 месяцев. А затем вновь вернулся Гуталс. А команду в том году усилили будущие чемпионы мира и Европы Фабьен Бартез и Марсель Десайи, а также Ален Бокшич и Руди Фёллер. В то же время "Марсель" покинули Папен, Уоддл, а годом ранее Тигана.

"Марсель" находился на пике своей славы. Во Франции до этого никогда не было столь сильной команды. "Олимпику" были не страшны признанные гранды европейского футбола. Французы вновь вышли в финал Лиги чемпионов, где обыграли грозный "Милан", в котором заправляли Руд Гуллит, Марко ван Бастен и… Жан-Пьер Папен. Победным и единственным голом в матче отметился Базиль Боли, купленный ещё в 1989 году. Стоит ли говорить о том, что "Олимпик" в том году выиграл и чемпионат Франции.

Мечта всего Марселя почти осуществилась, но не всё оказалось настолько просто. Бернар Тапи оказался вовсе не добрым героем из сказки с хорошим концом.

После скандала с Тапи левые проиграли парламентские выборы

За неделю до того, как "Марсель" выиграл Лигу чемпионов, президент скромного "Валансьена" подал рапорт в Национальную федерацию футбола. Дело было вот в чём. Трём футболистам "Валансьена", ещё цеплявшегося за продление прописки в первом дивизионе, была обещана крупная сумма, если против фактически обеспечившего чемпионство "Олимпика" они сыграют вполсилы. Поучаствовать в сдаче игры предложили защитнику Жаку Глассману, хавбеку Хорхе Бурручаге и форварду Кристофу Роберу.

Судебное разбирательство длилось около двух лет. Высококвалифицированные адвокаты сумели доказать невиновность Тапи. Бернар был социалистом и левым радикальным политиком, лидером "Радикальной партии". Естественно, после скандала с Тапи левые проиграли парламентские выборы.

В 1995 году, когда Тапи объявили банкротом, он особенно не горевал. "Деньги не главное, – сказал он. – У меня, по сути, и так никогда ничего не было. Кроме любви к своей семье и к "Марселю". После банкротства Тапи некоторые поклонники "Марселя" стали переводить деньги на его банковский счёт – совершенно не думая о возврате средств, из уважения к бывшему президенту.

В 2001 году фанаты "Олимпика" предложили на свои средства установить Бернару Тапи памятник около стадиона "Велодром". Однако мэрия Марселя отказала болельщикам в их просьбе.

"Тапи без "Марселя" останется прежним Тапи. "Марсель" без Тапи никогда не станет прежним "Марселем", – говорил легендарный президент, и в чём-то он оказался прав.

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В 2009 году Тапи заявил, что не исключает своего возвращения в футбол. "У меня есть идея взять команду, которая не выиграла ни одного трофея в течение длительного периода времени", – рассказал экс-президент, с именем которого связана единственная победа французского клуба в Кубке европейских чемпионов. Однако реализовать ее не удалось.