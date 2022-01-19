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Президентом или актером. Усик рассказал, кем видит себя в будущем

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Президентом или актером. Усик рассказал, кем видит себя в будущем
Александр Усик. Фото: Instagram.com/usykaa

Александр Усик в будущем хотел бы стать президентом Федерации бокса Украины или актером.

Об этом заявил сам украинский чемпион по боксу.

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"Когда я был чуть поменьше, то маме рассказывал за какое-то президентство. Я не знаю почему, но я говорил: я президентом стану.

Президентом Федерации бокса Украины. Я бы поработал с молодёжью. Я бы передал то, чему я научился, то, что я умею в плане спорта, плюс то, что я взял из жизни, какие-то психологические вещи. Я бы поработал с ребятами в качестве какого-то тренерского опыта. Я бы с удовольствием поработал.

Допускаю и отсутствие бокса в своей жизни через 10 лет. В какой ситуации єто может произойти? В кино стал сниматься, стал известным актером. Эта мечта детства меня преследует", - сказал Усик в интервью Маше Ефросининой.

Александр Усик выигрывал чемпионат Европы, чемпионат мира по боксу и Олимпийские игры.

На профи-ринге не потерпел ни одного поражения. В настоящее время является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF.

Также Усик посетовал, что в Украине ему не предлагают рекламные контракты.

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