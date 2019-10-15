Президента "Шахтера" разовало на куски

Брагин имел кличку "Алик Грек"

15 октября 1995 года в Донецке на стадионе "Шахтер" подорвали президента одноименного клуба Ахатя Брагина. Через годы следствие установит, что организовала взрыв банда Кушнира, которая соперничала за влияние из неформальным хозяином города.

Брагин или Алик Грек был президентом фирмы "Люкс". Перед смертью он якобы хотел отойти от дел и заняться исключительно "Шахтером".

Взрыв на стадионе организовали профессионалы. Они заклали взрывчатку под сиденье.

Брагин приехал на стадион с опозданием. Когда он заходил в гостевую ложу, матч уже шел около двух минут. В этот момент и прогремел взрыв. Вместе с Аликом Греком погибли пять человек, трое были тяжело ранены.

-- Раздался приглушенный взрыв, в разные стороны полетели куски штукатурки и обломки бетона, -- вспоминал один из очевидцев. – Началась паника. Разумеется, матч был прерван. Футболисты, ничего не поняв, так и продолжали стоять на поле, как вкопанные. Картина была ужасающей: останки человеческих тел разбросало более чем на 40 метров по всей юго-западной части трибуны стадиона и даже за его пределы, на месте взрыва образовался проем в стене глубиной до двух метров.

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После гибели Брагина новым президентом "Шахтера" стал молодой Ринат Ахметов. Уже при нем команда впервые стала чемпионом страны в сезоне 2001-02 годов.