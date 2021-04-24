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суббота, 24 апреля 2021 16:13

Президент УЕФА хочет наказать клубы Суперлиги

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Президент УЕФА хочет наказать клубы Суперлиги
УЕФА выступает против Суперлиги. Фото: Reuters

Клубы оставшиеся в Суперлиге могут получить серьезные санкции от УЕФА.

Президент УЕФА Александр Чеферин предупредил "Реал", "Барселону", "Ювентус" и "Милан": или они отказываются от Суперлиги, или их не допустят к Лиге чемпионов.

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"Совершенно очевидно, что клубы должны решить: они являются частью Суперлиги или европейскими клубами ...

Если они говорят, что они в Суперлиге, то, конечно же, они не могут играть в Лиге чемпионов ... если они готовы к этому, то пусть играют в своем собственном турнире", - сказал Чеферин в комментарии Associated Press.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую вошли 12 топклубив Европы, всего в турнире предполагалось участие 20 лучших клубов Европы. Участие в турнире подтвердили "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Арсенал", "Челси", "Атлетико", "Интер" и "Тоттенхэм".

Позднее 9 клубов объявили о выходе из Суперлиги "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Интер", "Атлетико" и "Милан".

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