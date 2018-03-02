Президент российской премьер-лиги признался в дружбе с Павелко

Прядкин: "В Киев ехать не боюсь". Фото: sport.ru

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин не боится ехать в Киев, его не пугают возможные провокации в украинской столице.

Об этом он рассказал в интервью изданию tsargrad.tv.

В Киеве 24-25 мая состоится заседание исполкома УЕФА, членом которого российский чиновник является.

"В Киев ехать не боюсь. Я обязан присутствовать на подобных мероприятиях, как член исполкома УЕФА. Россию представляет в исполкоме глава Оргкомитета по проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин, он член исполкома ФИФА и одновременно имеет право присутствовать на исполкоме УЕФА, я думаю, он тоже поедет. Не надо смешивать спорт и политику", - заявил Прядкин.

При этом отметил, что у него очень тесные контакты с руководителями украинского футбола.

"Могу честно признаться, что у нас с Федерацией футбола Украины, Андреем Павелко, его ближайшими помощниками, вице-президентом, генеральным секретарем, у меня очень нормальные, рабочие дружеские отношения, абсолютно. Могу это подтвердить со всей ответственностью", - отметил он.

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ФФУ отказалась проводить аккредитацию украинских журналистов на Кубок мира-2018. Матчи КМ-2018 покажет телеканал "Интер", пригласив при этом российских комментаторов.