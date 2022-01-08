Президент Польского футбольного союза прокомментировал назначение Шевченко

Поляки называют вариант из Шевченко интересным. Фото: Reuters

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша прокомментировал слухио том, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

"Он, безусловно, интересный тренер, но у него есть контракт, который связывает его с "Дженоа". Кроме того, прошу меня простить, но я не хотел бы комментировать каждое имя, упомянутое в СМИ", — приводит слова Кулеши Interia.

Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Ранее он занимал пост главного тренера национальной команды Украины.

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24 марта сборная Польши сыграет со сборной России в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года. Ранее польскую национальную команду покинул португальский тренер Паулу Соуза. Он решил возглавить бразильский "Фламенго".