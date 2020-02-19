Президент "Барселоны" спровоцировал скандал в собственном клубе

Президент "Барселоны хотел очернить своего конкурента. Фото Reuters

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу намерен провести встречу с игроками по поводу скандала с очернением лидеров команды в интернете.

Ранее появилась информация, что клуб платил компании I3 Ventures за защиту в социальных сетях имиджа президента Бартомеу и за критику игроков, среди которых были Лионель Месси и Жерар Пике. Сообщает ТСН.

Бартомеу в свою очередь сообщил, что он никоим образом не хотел обидеть игроков, которых считает достоянием "Барселоны". Поэтому хочет лично встретиться с ними, чтобы опровергнуть эту информацию.

Ранее в "Барселоне" разгорелся скандал между Месси и спортивным директором Эриком Абидалем, который замяло руководство. Также стало известно, что отец Лионеля Месси провел переговоры с "Лос-Анджелес Гэлэкси".

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В 2021 году состоятся следующие выборы президента "Барселоны".