Президент "Барселоны" объяснил, почему каталонский клуб отказался от Гризманна

Антуан Гризманн является одним из лидеров сборной Франции. Фото: Reuters

"Барселона" продала лидера сборной Франции 29-летнего Антуан Гризманн, он не вписывался в тактическую модель игры клуба.

Французский нападающий вернулся в "Атлетико", где стал звездой мирового футбола.

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Я думаю, мы все чего-то ждали от него, Гризманн отдал все. Антуан не вписывался в нашу систему, он не был тем игроком, который нам нужен.

В Гризманн всегда было хорошее отношение к работе, он был профессионалом. Я отправил ему сообщение с пожеланиями, чтобы он достиг успеха в "Атлетико", - цитирует президента каталонцев Жоан Лапорта Marca.

В конце августа чемпион Испании арендовал французского нападающего с правом выкупа за € 40 млн. Гризманн вернулся в Мадрид, где играл в 2014/19 годах, после двух сезонов в Барселоне. В гранатово-синей футболке Антуан провел 102 матча, забив 35 мячей и отдав 17 результативных передач.