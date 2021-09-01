Назвали игрока "Барселоны", забравшего номер Месси

Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати сменил игровой номер, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Хавбек будет выступать за "Барселону" под №10. Ранее он принадлежал аргентинскому нападающему Лионелю Месси, летом перешедшему в "Пари Сен-Жермен".

Ансу Фати называют самым большим талантом сборной Испании. Он забил дебютный мяч в игре со сборной Украины.

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10 августа Месси заключил с "Пари Сен-Жермен" контракт на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. 29 августа Месси провёл дебютный матч в составе "ПСЖ". Встреча с "Реймсом" завершилась победой парижан со счётом 2:0.