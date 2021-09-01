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среда, 01 сентября 2021 13:03

Гризманн вернулся в "Атлетико"

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Гризманн вернулся в &quot;Атлетико&quot;
Два года в "Барселоне" были не слишко удачными для Гризманна. Фото: Reuters

"Барселона" и мадридский "Атлетико" успели зарегистрировать важные переходы в последние минуты трансферного окна. Об этом информирует авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Согласно информации источника, Ла Лига подтвердила переходы 30-летнего французского форварда Антуана Гризманна из каталонской "Барселоны" в мадридский "Атлетико", а 31-летний нидерландский форвард Люк де Йонг из "Севильи", знакомый Рональду Куману по работе в сборной, пополнил состав сине-гранатовых.

Сообщалось, что "матрасники" арендуют Гризманна с правом выкупа за € 40 млн, а в случае с де Йонгом предполагается обычная аренда.

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Гризманн защищал цвета "Барселоны" с 2019 года, а до этого играл именно за "Атлетико". В составе "матрасников" он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

На счету Люка де Йонга в сезоне-2020/2021 48 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

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