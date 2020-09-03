Президент "Барселоны" может сесть в тюрьму из-за потери Месси

Хосеп Бартомеу руководит "Барселоной" с 2014 года. Фото: Reuters

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу рискует попасть за решетку, если каталонская команда потеряет Лионеля Месси.

Босс каталонского клуба может сесть в тюрьму или расплачиваться своими активами. Если он продаст Месси, то будет осужден следующим президентом, информирует Deportes Cuatro

"Барселона" готовится к серьезному дефициту бюджета в сезоне 2020/21, а возможный уход аргентинца сделает разницу еще больше.

Новый президент может возложить всю ответственность на Бартомеу, который привел к такой критической ситуации. Тогда нынешнем вождю "блаугранас" пришлось бы отвечать за свои действия компенсацией или тюремным сроком.

Бартомеу надеется удержать Месси на следующий сезон, несмотря на желание игрока сменить команду.

Выборы нового президента "Барселоны" запланированы на 4 апреля 2021 года.