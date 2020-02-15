Премьер-лига тоже накажет "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" два года будет без еврокубков

Английская Премьер-Лига может применить санкции к "Манчестер Сити" после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).

С "Ман Сити" могут снять очки в Премьер-Лиге, поскольку серьезные нарушения ФФП представляют собой нарушения правил турнира внутри страны.

Проблема возникает из-за того, что любой клуб должен предоставить правдивую информацию для получения лицензии Премьер-лиги, и эта информация должна соответствовать той, которая отправляется в УЕФА.

Комитеты АПЛ, по данным The Independent, уже обсуждали потенциальные санкции для "Ман Сити", и снятие очков считается весьма вероятным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Команду Зинченко дисквалифицировали на два сезона с еврокубков

Вчера стало известно, что "Манчестер Сити" исключили из еврокубков на два сезона и обязали выплатить 30 миллионов евро штрафа. Клуб намерен обжаловать решение в спортивном арбитражном суде .