Премьер-лига тоже накажет "Манчестер Сити"

Английская Премьер-Лига может применить санкции к "Манчестер Сити" после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).
С "Ман Сити" могут снять очки в Премьер-Лиге, поскольку серьезные нарушения ФФП представляют собой нарушения правил турнира внутри страны.
Проблема возникает из-за того, что любой клуб должен предоставить правдивую информацию для получения лицензии Премьер-лиги, и эта информация должна соответствовать той, которая отправляется в УЕФА.
Комитеты АПЛ, по данным The Independent, уже обсуждали потенциальные санкции для "Ман Сити", и снятие очков считается весьма вероятным.
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Вчера стало известно, что "Манчестер Сити" исключили из еврокубков на два сезона и обязали выплатить 30 миллионов евро штрафа. Клуб намерен обжаловать решение в спортивном арбитражном суде .
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