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среда, 07 августа 2019 09:04

Представители "Вест Хэма" наблюдали за игрой Цыганкова в "Брюгге"

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Представители &quot;Вест Хэма&quot; наблюдали за игрой Цыганкова в &quot;Брюгге&quot;
В Брюгге Цыганков сыграл не лучшую игру

Скауты "Вест Хэма" присутствовали на матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Брюгге" на своем поле принимал "Динамо".

Как сообщает footboom.com, представители английского клуба просматривали в этом поединке много талантливых игроков, но источник согласился назвать только одно конкретное имя. Так, агент сказал, что Виктор Цыганков находится в сфере интересов "Вест Хэма", но отказался озвучивать более подробную информацию, объяснив, что всё может проясниться позже.

Отметим, что Виктор Цыганков начал игру с "Брюгге" на скамейке запасных, но вышел на замену во втором тайме. "Динамо" проиграло 0:1.

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За лондонский клуб уже выступает другой украинец – Андрей Ярмоленко.

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