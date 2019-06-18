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вторник, 18 июня 2019 20:30

Представитель Италии в Лиге чемпионов отказался подписывать футболиста сборной Украины

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Представитель Италии в Лиге чемпионов отказался подписывать футболиста сборной Украины
"Аталанта" решила не платить за Малиновского 20 миллионов евро

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" отказался подписывать полузащитника бельгийского "Генка" Руслана Малиновского.

"Аталанта" окончательно отказалась покупать у "Генка" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Причины такого решения пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб требовал у потенциальных покупателей 20 млн евро за 26-летнего украинского футболиста. Сам Малиновский открыто выразил желание покинуть "Генк" ради перехода в один из топ-чемпионатов Европы.

Напомним, Руслан Малиновский перешел в "Генк" в январе 2016 года, а через полтора года бельгийский клуб выкупил его контракт у донецкого "Шахтера" за 3 млн евро.

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В прошлом сезоне украинец провел 51 матч за "Генк", в которых отметился 16 голами и 16 результативными передачами.

https://www.footboom.com
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Дата
18
июня

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