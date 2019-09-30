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Председатель Федерации футбола Мариуполя жестко раскритиковал Ахметова и Палкина

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Председатель Федерации футбола Мариуполя жестко раскритиковал Ахметова и Палкина
Василий Журавлев считает, что "Мариуполь" должен обращать внимание на своих игроков, а не на арендованных у "Шахтера". Фото: Фейсбук

Председатель Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев выступил за смену руководства и политики азовского клуба.

Об этом сообщает "Футбол 24".

"Обращаюсь к Ринату Ахметову и Сергею Палкину.

"Мариуполь" позорно "поздравил" мариупольцев с днем ​​города.

Господа, может, хватит ставить эксперименты над нашей любимой командой? Не пора ли задуматься о смене руководства клуба и освободить Андрея Санина? Ведь даже болельщики устали от такого управления и перестали ходить на игры команды.

Давно уже пора что-то менять в клубе, я уже молчу о коррупции, которая процветает в нем.

Может, городской власти пора задуматься о собственной муниципальную команду? Где игроки будут исключительно мариупольцы и уверен, на своих воспитанников стадионы будут переполнены и с удовольствием люди будут ходить на своих ребят.

Все мы знаем, что футбольная детская школа использует детей, не дает им возможности продвигаться вне клуба. А самое страшное, что после школы наши дети не нужны основной команде. Так может пора что-то менять? Вы уничтожаете мечты наших детей ", - написал Журавлев в своем Facebook.

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"Мариуполь" в последних трех матчах набрал только одно очко сыграв вничью с "Зарей" 0: 0, а затем проиграл "Динамо" и был разгромлен "Десной" 0: 4.

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