"Правление маленькой дивы Ломаченко подходит к концу" - Лопес

Теофимо Лопес серьезно настроен стать абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. Фото: BoxingScene

Американский боксер Теофимо Лопес не сомневается в своей победе над Украинской Василием Ломаченко.

На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Я побью Ломаченко и сниму с него пояса. Проще не бывает! Я иду творить историю.

Мне этот парень не нравится, и я собираюсь повеселиться, когда на лице Ломаченко появятся ссадины от ударов моими руками.

Правление маленькой девы Ломаченко подходит к концу ", - сказал Лопес в комментарии Boxing News

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кровавые и эмоциональные" - Владимир Кличко рассказал о спаррингах с братом

Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом видбудться в ночь с 17 на 18 октября в США.