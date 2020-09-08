"Правление маленькой дивы Ломаченко подходит к концу" - Лопес

Американский боксер Теофимо Лопес не сомневается в своей победе над Украинской Василием Ломаченко.
На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
"Я побью Ломаченко и сниму с него пояса. Проще не бывает! Я иду творить историю.
Мне этот парень не нравится, и я собираюсь повеселиться, когда на лице Ломаченко появятся ссадины от ударов моими руками.
Правление маленькой девы Ломаченко подходит к концу ", - сказал Лопес в комментарии Boxing News
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Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом видбудться в ночь с 17 на 18 октября в США.
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