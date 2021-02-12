Правительство Норвегии отменило этап чемпионата мира по биатлону

Сборная Украины выиграла "бронзу" в эстафете на этапе чемпионата мира по биатлону. Фото: REUTERS

Заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 не произойдет в норвежском Холменколлене.

Причина - новые коронавирусные ограничения на территории Норвегии, сообщает IBU.

В программе 10-го этапа Кубка мира значились спринты, гонки преследования и масс-старты. Этап будет перенесен в другую страну.

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"В последние дни и недели мы находимся в очень тесном контакте с организационным комитетом и национальной федерацией, чтобы следить за ситуацией с пандемией и понимать события в Норвегии. Мы разочарованы тем, что наши спортсмены не смогут выступить в Холменколлене второй год подряд, но понимаем решение правительства.

Теперь мы оценим эти варианты в свое время сделаем дополнительные объявления о месте проведения финала Кубка мира 2020/2021 ", - говорится в заявлении организации.

Этап чемпионата мира по биатлону был запланирован в Норвегии из 18 - 21 марта.