Поздний мальчик - Ибрагимович рассказал, когда впервые занялся сексом

Златан Ибрагимович во второй раз присоединился к "Милану" в начале 2020 года. Фото: Reuters

Форвард сборной Швеции и итальянского "Милана" 40-летний Златан Ибрагимович рассказал о своей личной жизни.

По словам шведа, он был очень застенчив в отношениях с девушками.

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"С девушками я был очень застенчивым. На первом свидании я записал все, что хотел сказать. Если бы девушка говорила о чем-то другом, я бы спрашивал ее то, что записал. Я все сделал гораздо позже своих сверстников.

В первый раз я занялся сексом в семнадцать лет. Тогда я впервые покинул Мальмё и отправился в центр города. Только тогда я открыл для себя шведок такими, какими вы их представляете: блондинками, свободными.

В чем секрет 20 лет совместной жизни с Хеленой? Терпение, также она дала мне баланс. Хелена на десять лет старше меня, она всегда была более зрелой. Потом у нас родились Максимилиан и Винсент", – цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera. Златан Ибрагимович живет в гражданском браке со шведской моделью Хеленой Сегер, она старше футболиста на десять лет. Пара воспитывает двух сыновей.

Ибрагимович с начала 2020 года выступает за "Милан". Также известен своими выступлениями за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ и "МЮ".