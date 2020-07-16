Появилось фото избитого украинского арбитра

После матча первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем" телесные повреждения получил главный арбитр поединка Виктор Иванов.

После игры к арбитру зашли в судейскую комнату и избили.

"Это лицо арбитра Юрия Иванова. Он был избит сразу после игры. Били в основном по корпусу, но влетело и по лицу.

Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать рассмотрение этого не только резонансного, но уже и уголовного дела", - написал директор телеканалов" Футбол "Александр Денисов, который выложил фото в сеть.

Автор: Инстраграм Александра Денисова Юрий Иванов

Сам Иванов обвиняет в избиении владельца "Агробизнеса" Олега Собуцкого. Написал в полицию соответствующее заявление.

Автор: Телеграм-канал "Динамо-Инсайд" Заявление в полицию Виталия Иванова

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Матч первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем" завершился поражением хозяев - 0: 2. Главный арбитр встречи показал игрокам "Агробизнеса" 8 желтых карточек и не призначил пенальти в ворота "Миная".