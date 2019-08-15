Появились новые подробности гибели футболиста Салы

Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе

Экспертиза установила, что Эмилиано Сала мог умереть еще до падения самолета в воды Ла-Манша.

Аргентинский футболист Сала и пилот самолета Ибботсон отравились угарным газом перед тем, как летательный аппарат потерпел крушение, говорится в сообщении сектора расследований авиационных происшествий (AAIB).

"Симптомами при низких уровнях воздействия угарного газа могут быть сонливость и головокружение, но с повышением уровня воздействия это может привести к потере сознания и смерти.

Расследование продолжает изучать широкий спектр факторов, связанных с этой аварией, но, в частности, мы рассматриваем потенциальные пути попадания окиси углерода в кабину в этом типе самолета", - заявил председатель AAIB Герайн Герберт.

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21 января самолет с форвардом "Кардиффа" на борту упал в воды Ла-Манша. Позже на глубине 62 м были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность. Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Эмилиано Салы.