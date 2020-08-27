Поветкин не хочет драться с Усиком

В своем последнем бою Александр Поветкин нокаутировал Диллиан Уайта. Фото: Reuters

Российский тяжеловес 40-летний Александр Поветкин прокомментировал возможность боя против Украинской Александра Усика.

Российский боксер совершенно не заинтересован в выходе в ринг против Усика.

"Я к Александру как относился, так и отношусь очень положительно. Это очень хороший человек и хороший боксер. У нас есть свой путь, а у него свой путь. Зачем нам встречаться? Если бы мы были двумя боксерами во всем мире, тогда бы мы, наверное, встретились. Но мы не два боксера в мире", - отметил Поветкин в эфире ютуб-программы "Ушатайка".

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В 2013 году Александр Поветкин проиграл единогласным решением судей Владимиру Кличко. Бой состоялся в Москве.