Потеря очков "Манчестер Сити" и разгромная победа команды Малиновского: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Роман Безус отметился голом за "Гент". Фото: из открытых источников

Соперники украинских клубов провели свои матчи в национальных чемпионатах. Газета юа знакомит читателей с результатам.

Последний соперник "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов "Аталанта" не имела никаких проблем с "Брешия" -3: 0. Дубль на счету хорвата Марио Пашалича. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме.

"Ман Сити" продлил свою ничейную серию до двух матчей. Вслед за ничьей против "Шахтера" в Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы не смогла победы "Ньюкасл" -2: 2. Александр Зинченко до сих пор вне игры из-за травмы

В чемпионате Хорватии "Динамо" Загреб в тяжелом матче одолела "Истру" 2: 1 в гостях.

Чемпионат Швеции завершился почти месяц назад. "Мальме" имеет только матчей Лиги Европы. Следующий соперник "Динамо" "Лугано" дома победил "Серветт" 1: 0. "Копенгаген" в чемпионате Дании одержал волевую победу над "Брондбю" 2: 1.

Соперник "Александрии" в 6 туре Лиге Европы "Гент" победил в гостях "Кортрейк" 2: 0. Один из мячей на свой счет записал Роман Безус. Игорь Пластун сыграл весь матч, а Роман Яремчук остался в запасе. В чемпионате Франции "Сент-Этьен" в конце игры пропустил решающий мяч от "Ренна" 1: 2. "Вольфсбург" уступил в зрелищном матче "Вердера" 2: 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шахов результативной передачей помог "Лечче" одолеть "Фиорентину"