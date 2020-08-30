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воскресенье, 30 августа 2020 07:54

Постол проиграл титульный бой Рамиресу

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Постол проиграл титульный бой Рамиресу
Постол боксировал с Рамиресом раньше, во время спаррингов. фото BoxingScene

В ночь с 29 на 30 августа в Лас-Вегасе 36-летний украинский боксер Виктор Постол (31-3, 12 КО) боксировал 28-летним американцем Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО).

На кону этого поединка, который уже дважды переносился из-за пандемии, стояли два чемпионских пояса (WBC и WBO в первом полусреднем весе), принадлежащие Рамиресу.

Явным фаворитом считался местный боец, но ему не удалось навязать свой бокс. Все 12 раундов проходили с переменным успехом. Украинец предпочитал вести бой на дальней дистанции, работая джебами и двойками. Его соперник постоянно сближался, пытаясь запереть Постола у канатов.

По итогу 12 раундов 1 судья увидел ничью, еще двое – небольшое преимущество Рамиреса: победа решением большинства (MD) 114-114, 115-113, 116-112.

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Раньше Виктор Постол встречался с Хосе Рамиресом во время тренировочных боев.

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