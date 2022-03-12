Последствия санкции. "Челси" на грани финансовой катастрофы

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1458
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2754
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 6498
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7176
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 94998
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6644
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2430
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2790
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6606
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
3
5
8
6
6
Тимощук дал согласие на сотрудничество с ФСБ РФ - источник
Тимощук дал согласие на сотрудничество с ФСБ РФ - источник
Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью
Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью
Открылись Паралимпийские игры-2022. В первый день украинцы выступят в биатлоне
Открылись Паралимпийские игры-2022. В первый день украинцы выступят в биатлоне
Румынский клуб сыграл в футболках с названиями украинских городов-героев - фото
Румынский клуб сыграл в футболках с названиями украинских городов-героев - фото
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Видео
Все видео
Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела
Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела
Гол и две передачи. Бенефис Малиновского в матче Лиги Европы
Гол и две передачи. Бенефис Малиновского в матче Лиги Европы
Фавориты идут дальше. Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Фавориты идут дальше. Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне
"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне
Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А
Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 279
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2952
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3798
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8829
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3204
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 684
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 10:05

Последствия санкции. "Челси" на грани финансовой катастрофы

  Комментировать
Последствия санкции. &quot;Челси&quot; на грани финансовой катастрофы
Роман Абрамович владеет "Челси" почти 20 лет. Фото: Gettyimages.com/

Лондонский "Челси" испытывает огромные проблемы из-за санкций властей Великобритании к владельцу клуба Роману Абрамовичу.

Британский финансовый гигант Barclays заморозил банковский счёт лондонского клуба, информирует Sky Sports.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Челси" собирается усилиться украинским футболистом

Формально счет принадлежит клубу, но очевидно, что реальным владельцем остается Абрамович. Barclays хочет тщательно проверить последнюю активность счета перед тем, как вернуть его "Челси". Если процесс затянется или банк выявит серьезные нарушения, то "синие" получат очередную гигантскую дыру в бюджете.

Спонсоры клуба уже ведут консультации по разрыву контрактов.

Власти Великобритании выдали "Челси" лицензию на проведение отдельной деятельности, но запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами.

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. Клуб является победителем Лиги чемпионов, клубного Кубка мира. В текущем сезоне команда Томаса Тухеля занимает третье место в АПЛ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Последствия санкции. "Челси" на грани финансовой катастрофы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 94989
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 67381
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 42988
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 35849
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 29337
Спорт
"Это полная ложь" - агент Луческу о заблокированных средствах тренера в Украине
"Это полная ложь" - агент Луческу о заблокированных средствах тренера в Украине Просмотров: 135
Сборная Украины, несмотря на войну, поедет на чемпионат Европы по легкой атлетике
Сборная Украины, несмотря на войну, поедет на чемпионат Европы по легкой атлетике Просмотров: 54
Свитолина вылетела с турнира в США
Свитолина вылетела с турнира в США Просмотров: 792
Еще три награды для Украины и медальный зачет Паралимпиады после восьмого дня
Еще три награды для Украины и медальный зачет Паралимпиады после восьмого дня Просмотров: 180
Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела
Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела
 Просмотров: 2277
Больше всего комментируют
3
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
1
Россия выдвинула условие Украине для завершения войны
Голосов: 2186
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть