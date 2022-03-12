Последствия санкции. "Челси" на грани финансовой катастрофы

Роман Абрамович владеет "Челси" почти 20 лет. Фото: Gettyimages.com/

Лондонский "Челси" испытывает огромные проблемы из-за санкций властей Великобритании к владельцу клуба Роману Абрамовичу.

Британский финансовый гигант Barclays заморозил банковский счёт лондонского клуба, информирует Sky Sports.

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Формально счет принадлежит клубу, но очевидно, что реальным владельцем остается Абрамович. Barclays хочет тщательно проверить последнюю активность счета перед тем, как вернуть его "Челси". Если процесс затянется или банк выявит серьезные нарушения, то "синие" получат очередную гигантскую дыру в бюджете.

Спонсоры клуба уже ведут консультации по разрыву контрактов.

Власти Великобритании выдали "Челси" лицензию на проведение отдельной деятельности, но запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами.

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. Клуб является победителем Лиги чемпионов, клубного Кубка мира. В текущем сезоне команда Томаса Тухеля занимает третье место в АПЛ.