Последствия коронавируса. Стало известно, кто заменит Билосюк на Олимпиаде в Пекине

Украинская биатлонистка 27-летняя Анастасия Меркушина может выступить на Олимпиаде.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак подтвердил, что Меркушину может заменить Елену Билосюк, которая сдала положительный тест на ковид, сообщает XSPORT.

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Биатлонистка уже получила распоряжение готовиться к вылету в Пекин.

Сейчас она находится в чешском Нове-Место, где готовилась к Кубку IBU.

По правилам Олимпиады в Пекине, спортсмен может быть заменен в составе сборной в случае форс-мажора или положительного теста на коронавирус до 2 февраля включительно.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Напомним, что на самоизоляции находится тренер Украины по биатлону Юрай Санитра, также положительные тесты на ковод сдали два представителя обслуживающего персонала сборной.

Положительный тест был у тренера женской команды Игоря Ященко, но на следующий день он сдал уже отрицательный тест, и был освобожден из самоизоляции.

Елена Билосюк выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Сочи. Украина одержала победу в эстафете.