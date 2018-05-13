Последний тур АПЛ: Ман Сити и Салах установили исторические рекорды

Сегодня завершился последние тур Английской Премьер-лиги. Во время последнего уикенда было установлено сразу два рекорда.

"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, победил в последнем туре "Саутгемптон". Эта победа позволила "горожанам" набрать 100 очков в турнирной таблице.

Ранее это не удавалось ни одной команде.

Автор: premierleague.com Итоговая таблица АПЛ

Другим рекордсменом стал граець "Ливерпуля" Мохаммед Салах. "Мерсисадци" разгромили на своем поле "Брайтон" (4: 0). Один из мячей на счету Салаха. Этот гол стал 32 в сезоне для Египтянина. Также является достижением, которое ранее не подчинялось ни одному игроку. Раныше трем игрокам удавалось забить 31 гол за сезон.

Автор: football.ua Лучшие бомбардиры АПЛ

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Ассоциация футбольных журналистов (FWA) признала Салаха лучшим игроком АПЛ сезона 2017/18.