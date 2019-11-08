Последний российский легионер покинул украинский клуб

Василий Павлов был последним россиянином, который играл в украинских клубах. Фото: ФК "Черноморец"

Российский форвард Василий Павлов возвращается на родину. Одесский "Черноморец" разорвал с игроком контракт, сообщает "Футбол 24".

Игрок присоединился к одесскому клубу в феврале. Не смог помочь удержать команду в УПЛ.

Стоит отметить, что Павлов стал первым россиянином в УПЛ за последние 5 лет. В текущем сезоне Первой лиги Павлов провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами.

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"Черноморец" сейчас выступает в Первой лиге. Команда Остапа Маркевича занимает только 10-е место в турнирной таблице.