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суббота, 29 мая 2021 17:48

После пьяного инцидента Шевчук ушел из каналов "Футбол"

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После пьяного инцидента Шевчук ушел из каналов &quot;Футбол&quot;
Вячеслав Шевчук играл левого защитника. Фото: "Трибуна"

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук объявил об уходе из телеканалов "Футбол 1/2/3" после происшествия с вождением в нетрезвом виде.

"Я не имею никакого морального права дальше работать на канале "Футбол", поэтому я вынужден покинуть канал. "Садиться за руль выпивши – категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам.

Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом "Шахтер", которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими.

Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок", – написал Шевчук.

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42-летний Шевчук был экспертом программы "Великий футбол" на "Футбол 1/2/3". Вчера его пьяного задержала полиция. Экс-футболист кричал и просился в туалет.

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