После гола 17-летний форвард "Интера" побежал целовать маму

Раньше Эспозито забивал только один форвард "Интера" – Марио Корсо. Это было 60 лет назад

Молодой форвард "Интера" Себастьяно Эспозито впервые во взрослой карьере вышел в старте, забил на "Сан-Сиро" и после матча расплакался. Это его первый гол за основу.

"Я только что увидел маму на трибунах – этот гол для нее. Я вспомнил все ее жертвы, все сэндвичи, которые она готовила мне перед тренировками", – сказал Эспозито Sky Sport Italia, еле сдерживая слезы. После игры футболист обнял маму, которая наблюдала за ним с трибун. Об этом пишет "Трибуна".

В 17-туре Серии А "Интер" забил четыре гола "Дженоа". При счете 2:0 хозяева заработали пенальти, и Лукаку сделал классный жест – позволил пробить молодому партнеру.

"Ромелу – фантастический человек и неординарный игрок. Он сказал мне: "Будь уверен, просто возьми мяч, прими решение и пробей", – сказал Эспозито.

Итальянец справился.

Лукаку в итоге и сам оформил дубль, а Эспозито пережил один из лучших дней в жизни.

"Не буду отрицать, я не спал прошлой ночью. Думал о том, что произойдет сегодня, и не мог даже мечтать о вечере прекраснее, – радовался итальянец. – Еще раз благодарю тренера за предоставленную возможность и надеюсь продолжать в том же духе. Все жертвы, которые я принес, теперь окупаются".

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Себастьяно 17 лет и 172 дня, в истории "Интера" в Серии А только один человек забил в более молодом возрасте. Эспозито обошел Балотелли (17 лет и 237 дней) и уступил только Марио Корсо (17 лет и 97 дней). Корсо забил больше 60 лет назад – в 1958 году. Он почти всю карьеру провел в "Интере" и выиграл с ним 4 чемпионата Италии и 2 Кубка чемпионов.