После 7-го раунда американцы болели за меня – украинский боксер вспомнил, как завоевал титул

 
Ексклюзивы
1/5
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 432
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 1323
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1224
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1044
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 828
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5895
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1179
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5625
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1368
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2853
Фото
Все фото
15
9
11
11
6
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Видео
Все видео
Отец пил, а мать хотела сделать аборт: Криштиану Роналду исполнилось 35 лет
Отец пил, а мать хотела сделать аборт: Криштиану Роналду исполнилось 35 лет
В Англии вратарь пропустил гол между ногами после удара с чужой половины поля
В Англии вратарь пропустил гол между ногами после удара с чужой половины поля
Вратарь устроил драку с фанатами из-за пропущенного гола
Вратарь устроил драку с фанатами из-за пропущенного гола
Форвард сборной Италии забил фантастический гол в Серии А
Форвард сборной Италии забил фантастический гол в Серии А
Супербоул выиграли Канзас-Сити
Супербоул выиграли Канзас-Сити
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 612
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 765
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 450
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3267
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 783
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1827
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
среда, 05 февраля 2020 16:08

После 7-го раунда американцы болели за меня – украинский боксер вспомнил, как завоевал титул

  Комментировать
После 7-го раунда американцы болели за меня – украинский боксер вспомнил, как завоевал титул
Арттем Далакян не любит устраивать шоу с выходом на ринг

8 февраля украинский боксер Артем Далакян проведет в Киеве 4-ю защиту титула чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе.

Артем - единственный, кто защищает чемпионский титул на территории Украины. Также на бои Артема приходят звездные украинские спортсмены: Денис Беринчик, Жан Беленюк, Вячеслав Сенченко и другие.

"Спарринговать могу и с боксерами, которые выступают на несколько весовых категорий выше. За все сборы провожу примерно 100 раундов спаррингов. Работа выполняется на 100 процентов, чтобы во время боя быть готовым ко всему.

У меня нет цели создавать шоу с помощью эффектных выходов или других подобных фишек, предпочитаю вести себя скромно. Перед выходом на ринг настраиваюсь на бой. Главное для меня - показать хороший бокс и сохранить титул.

Титул завоевал в Америке, на территории соперника. Конечно, сначала местные зрители болели за своего боксера. Но уже после седьмого раунда 80 процентов публики поддерживали меня. В Америке любят хороший и зрелищный бокс.

У меня нет любимого боксера. Скорее есть те, чей стиль бокса мне нравится. Это Рой Джонс и Василий Ломаченко", - говорит спортсмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый желанный соперник Ломаченко угодил в тюрьму

24 февраля 2018 года в Инглвуде, США, Артем завоевал вакантный титул чемпиона WBA в легчайшем весе, выиграв бой у американца Брайана Вилории.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После 7-го раунда американцы болели за меня – украинский боксер вспомнил, как завоевал титул». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Погибли не менее 35 тыс. людей

Начали передавать точное время

Россиянам приказали захватить Киев

Десерт создали случайно

Создали братство для защиты украинцев

Самое читаемое
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 6462
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 1 Просмотров: 6183
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 6165
Молдаване, цыгане и евреи - с кем украинцы делили Бессарабию 120 лет назад
Молдаване, цыгане и евреи - с кем украинцы делили Бессарабию 120 лет назад
25
 Просмотров: 5436
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 5409
Спорт
"Вердер" купит защитника "Зари" за €2 млн
"Вердер" купит защитника "Зари" за €2 млн Просмотров: 333
Месси публично поссорился со спортивным директором " Барселоны"
Месси публично поссорился со спортивным директором " Барселоны" Просмотров: 315
ФИФА не подтвердила исключение России из числа участников Кубка мира-2022
ФИФА не подтвердила исключение России из числа участников Кубка мира-2022 Просмотров: 243
Ломаченко знает, что его время кончается – Лопес
Ломаченко знает, что его время кончается – Лопес Просмотров: 234
Почему Шевченко пригласил в сборную Украины еще одного тренера
Почему Шевченко пригласил в сборную Украины еще одного тренера
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
3
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
Голосов: 1103
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua