После 7-го раунда американцы болели за меня – украинский боксер вспомнил, как завоевал титул

Арттем Далакян не любит устраивать шоу с выходом на ринг

8 февраля украинский боксер Артем Далакян проведет в Киеве 4-ю защиту титула чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе.

Артем - единственный, кто защищает чемпионский титул на территории Украины. Также на бои Артема приходят звездные украинские спортсмены: Денис Беринчик, Жан Беленюк, Вячеслав Сенченко и другие.

"Спарринговать могу и с боксерами, которые выступают на несколько весовых категорий выше. За все сборы провожу примерно 100 раундов спаррингов. Работа выполняется на 100 процентов, чтобы во время боя быть готовым ко всему.

У меня нет цели создавать шоу с помощью эффектных выходов или других подобных фишек, предпочитаю вести себя скромно. Перед выходом на ринг настраиваюсь на бой. Главное для меня - показать хороший бокс и сохранить титул.

Титул завоевал в Америке, на территории соперника. Конечно, сначала местные зрители болели за своего боксера. Но уже после седьмого раунда 80 процентов публики поддерживали меня. В Америке любят хороший и зрелищный бокс.

У меня нет любимого боксера. Скорее есть те, чей стиль бокса мне нравится. Это Рой Джонс и Василий Ломаченко", - говорит спортсмен.

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24 февраля 2018 года в Инглвуде, США, Артем завоевал вакантный титул чемпиона WBA в легчайшем весе, выиграв бой у американца Брайана Вилории.