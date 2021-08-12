"Пошли выйдем на улицу" - Селезнев хотел разобраться с игроком "Динамо"

Евгений Селезнев является лидерм "Миная". Фото: Иnstagram / e_seleznev

Бывший форвард сборной Украины 36-летний Евгений Слеезньов попал в скандал.

В перерыве матча "Динамо" - "Минай" Селезнев хотел выяснить отношения с игроком хозяев Александром Караваевым.

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Футболисты поспорили на поле, а в подтрибунном помещении конфликт продолжился. Селезнев предложил игроку "Динамо" выйти на улицу и разобраться по-мужски, но Караваев не поддержал инициативу.

В перенесенном матче первого тура "Динамо" победило "Минай" - 2:0. Евгений Селезнев выступает за "Минай" с лета 2021 года. В прошлом сезоне его выгнали из "Колоса" по подозрению в нарушении спортивного режима.