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среда, 11 августа 2021 21:53

Удачный дебют Рамиреса: как "Динамо" победило "Минай"

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Удачный дебют Рамиреса: как &quot;Динамо&quot; победило &quot;Минай&quot;
Эрик Рамирес должен усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

В перенесенном матче первого тура УПЛ "Динамо" победило "Минай" - 2:0.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Опять без Луческу. Наставник "Динамо" отсутствовал на тренерской скамейке третий официальный матч подряд. Луческу наблюдал за матчем с трибуны.

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Наказание для Родригеса и Де Пены. После эмоций Жерсона и плохой реализации Карлоса в матче против "Зари", оба пропустили игру.

Невнятный Цыганков. Один из лидеров "Динамо" старался, но эффективность его действий была крайне мала.

Цыганков провел слабый матч

Удачный дебют Рамиреса. Венесуэльский нападающий забил гол и сделал голевую передачу. Рамирес еще имел два момента.

Легкая победа "Динамо". Хозяева одержали очень простые три очка. Киевляне ничего не придумывали, а просто дождались ошибок от соперника, которых хватало. При желании могли довести игру до разгрома, но после счета 2:0 уже спокойно доигрывали матч.

14 августа "Динамо" сыграет товарищеский матч против "Интера" в Италии. Начало игры в 19:30.

18 августа команда Мирчи Луческу сыграет в четвертом туре против "Ингульца". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

После трех туров УПЛ "Динамо" лидирует с "Десной" имея девять очков.

Автор: Сергей Тищенко
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11
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