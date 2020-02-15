Посчитали деньги Андрея Лунина

Андрей Лунин пропускал во всех матчах "Овьедо"

21-летний голкипер национальной сборной Украины и Овьедо Андрей Лунин солидно зарабатывает во втором испанском дивизионе. Его зарплата составляет около 30 тысяч евро в неделю

Как сообщает Футбол-24 Андрей Лунин является самым высокооплачиваемым игроком Овьедо, который выступает в Сегунде. Впрочем, всю зарплату ему платит мадридский Реал, поэтому аренда астурийцы обходится практически бесплатно.

Лунин в 2018 году подписал с Реалом 6-летний контракт. По информации Total Sportek, украинец получает от Сливочных около 30 тысяч евро в неделю.

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Андрей Лунин присоединился к Овьедо 15 января и уже был признан лучшим игроком по итогам прошлого месяца.