Португальский клуб арендовал полузащитника "Динамо"

Белорусский хавбек "Динамо" Никита Корзун перебрался в чемпионат Португалии на правах аренды.
"Вилафранкенш" арендовал на год с правом выкупа хавбека Никиту Корзуна, сообщает "Record."
Команда выступает в португальской Сегунде (вторая по силе лига страны), где после 3 туров находится на 13 строчке из 18 возможных.
Предыдущим клубом Корзуна был представитель чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех", где выступает украинский голкипер Максим Коваль.
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Никита Корзун перебрался в "Динамо" зимой 2016 из минского "Динамо" за 600 тысяч долларов, но не смог стать основным игроком команды.
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