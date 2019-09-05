Португальский клуб арендовал полузащитника "Динамо"

Никита Корзун следующий сезон проведет в чемпионате Португалии

Белорусский хавбек "Динамо" Никита Корзун перебрался в чемпионат Португалии на правах аренды.

"Вилафранкенш" арендовал на год с правом выкупа хавбека Никиту Корзуна, сообщает "Record."

Команда выступает в португальской Сегунде (вторая по силе лига страны), где после 3 туров находится на 13 строчке из 18 возможных.

Предыдущим клубом Корзуна был представитель чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех", где выступает украинский голкипер Максим Коваль.

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Никита Корзун перебрался в "Динамо" зимой 2016 из минского "Динамо" за 600 тысяч долларов, но не смог стать основным игроком команды.