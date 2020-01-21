Португальский гранд досрочно вернул "Шахтеру" арендованного форварда

Фернандо не смог себя проявить в Португалии. Фото: "ФК "Шахтер"

Лиссабонский "Спортинг" досрочно вернул бразильского форварда Фернандо в "Шахтер".

Аренда футболиста была рассчитана на сезон, но в "Спортинге" решили досрочно вернуть игрока в Украину. Фернандо так и не смог провести ни одного матча за свою новую команду в первой части сезона. Бразилец некоторое время был травмирован, а затем провел только 6 матчей за молодежную команду португальского гранда.

20-летний футболист пропустил тренировку португальской команды в воскресенье, 19 января, и отправился в Украину.

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Фернандо перебрался в "Шахтер" из бразильского "Палмейраса" за 5,5 млн евро в июне 2018 года. В Украине бразилец провел 11 матчей, в которых забил 2 мяча.