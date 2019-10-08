Португалия осталась без форварда накануне матча против Украины

Рафа Силва (по середине) покинул расположение сборной Португалии из-за травмы. Фото: рейтер.

Сборная Португалии понесла кадровую потерю накануне матча против сборной Украины. Игру на "Олимпийском" пропустит форвард "Бенфики" Рафа Силва.

Об этом сообщает "Футбол 24".

Вчера представитель "Бенфики" прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что он не сможет помочь своей сборной в ближайших матчах. Силва уже вернулся в расположение своего клуба, где начнет восстановление от полученного повреждения.

Португалия является главным конкурентом Украины в борьбе за лидерство в группе "B" отбора на Евро-2020. В активе действующих чемпионов Европы 8 очков после четырех матчей, у команды Шевченко - 13 пунктов после пяти игр.

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Матч против сборной Португалии состоится 14 октября в Киеве на поле НСК "Олимпийском". Начало игры - в 21.45.